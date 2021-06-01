ЄС почав видавати сертифікати вакцинації

Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зокрема, з сьогоднішнього дня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

«У той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

Тим часом, учені американського Науково-дослідницького інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує під час інфекції Covid-19. Такі дані можуть стати початком створення вакцини ширшої дії.