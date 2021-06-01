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    ЄС почав видавати сертифікати вакцинації

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    ЄС почав видавати сертифікати вакцинації
    Фото: tourprom.ru

    Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції

    У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

    Зокрема, з сьогоднішнього дня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

    «У той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні», йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, що запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

    Тим часом, учені американського Науково-дослідницького інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує під час інфекції Covid-19. Такі дані можуть стати початком створення вакцини ширшої дії.


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    Теги: ЄС паспорт вакцинація коронавірус
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    ЄС почав видавати сертифікати вакцинації