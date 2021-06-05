Стало відомо, які країни визнають український Covid-сертифікат

Документи, не синхронізовані з Євросоюзом, визнаватимуть Молдова, Грузія та Угорщина

Паперовий сертифікат про щеплення, який отримуватимуть українці до введення паспортів вакцинації (так званих Covid-паспортів), приймають кілька країн. Про це в ефірі телеканалу «1+1» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Цифровий Covid-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду», – розповів Кулеба.

Він нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року. Він відповідає міжнародним стандартам. «Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Процедуру цього сертифіката затвердили», – розповів очільник МЗС.

Нагадаємо, що наразі для відвідування низки країн, зокрема – Румунії, Франції, Греції та Іспанії необхідно пред’являти документ, який свідчить, що людина вакцинована від коронавірусу або перехворіла ним і має антитіла. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини і до моменту в’їзду повинно пройти щонайменше два тижні.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування Covid-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. НаявністьCovid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.