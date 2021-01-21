Що робити, коли поліція зупиняє за порушення на дорозі: інструкція для водіїв

Досвідчені учасники дорожнього руху радять спілкуватися з полісменами у холодно-ввічливому тоні, впевнено аргументуючи кожну свою вимогу і заяву

Важкого знайти водія, якого хоч раз в житті не зупиняли полісмени за порушення правил дорожнього руху.

Що робити в подібних випадках роз’яснив «Дорожній адвокат».

Отже. якщо інспектор звинувачує водія у порушенні ПДР, то закон передбачає надання водієві можливість використати під час розгляду справи правові механізми з метою недопущення безпідставного притягнення його до відповідальності.

У такому випадку, водій має наступні права:

знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення. На вашу вимогу поліцейський зобов’язаний надати вам можливість переглянути докази порушення, зокрема відеозапис з нагрудної камери, пояснення свідків та будь-які інші матеріали справи;

давати усні та письмові пояснення, подавати свої докази, зокрема зроблені вами відеозаписи на телефон чи відеореєстратор, які підтверджують відсутність порушень з вашого боку;

заявляти клопотання, зокрема про необхідність скористатись послугами адвоката та про перенесення розгляду справи, про отримання пояснень у свідків, про витребування інших доказів;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця у галузі права. Якщо на місці зупинки немає можливості скористатись послугами адвоката, водій має право на відкладення розгляду справи на інший день з метою отримання належного правового захисту;

виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження;

бути особисто присутнім під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Зокрема інспектор не має права без згоди водія проводити розгляд справи самостійно у своєму службовому автомобілі;

оскаржити постанову про накладення штрафу або у адміністративному або в судовому порядку. На оскарження постанови є всього 10 календарних днів.

Відмова у наданні водієві можливості скористатись цими правами є грубим порушенням і є підставою для скасування штрафу. Тому намагання використати зазначені права водієві слід фіксувати письмово у вигляді відповідних заяв (клопотань) або під відеозапис.

Однак варто пам'ятати, що вказані права не є формальністю. Це важлива законодавча гарантія об’єктивного і справедливого розгляду справи, надана водієві для захисту його прав та інтересів від безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності.

Досвідчені учасники дорожнього руху радять спілкуватися з полісменами у холодно-ввічливому тоні, впевнено аргументуючи кожну свою вимогу і заяву.