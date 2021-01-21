  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Що робити, коли поліція зупиняє за порушення на дорозі: інструкція для водіїв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій має право оскаржити постанову про штраф протягом 10 днів&nbsp; - Що робити, коли поліція зупиняє за порушення на дорозі: інструкція для водіїв
    Водій має право оскаржити постанову про штраф протягом 10 днів 
    Фото: Патрульна поліція України

    Досвідчені учасники дорожнього руху радять спілкуватися з полісменами у холодно-ввічливому тоні, впевнено аргументуючи кожну свою вимогу і заяву

    Важкого знайти водія, якого хоч раз в житті не зупиняли полісмени за порушення правил дорожнього руху.

    Що робити в подібних випадках роз’яснив «Дорожній адвокат».

    Отже. якщо інспектор звинувачує водія у порушенні ПДР, то закон передбачає надання водієві можливість використати під час розгляду справи правові механізми з метою недопущення безпідставного притягнення його до відповідальності.

    У такому випадку, водій має наступні права:

    • знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення. На вашу вимогу поліцейський зобов’язаний надати вам можливість переглянути докази порушення, зокрема відеозапис з нагрудної камери, пояснення свідків та будь-які інші матеріали справи;
    • давати усні та письмові пояснення, подавати свої докази, зокрема зроблені вами відеозаписи на телефон чи відеореєстратор, які підтверджують відсутність порушень з вашого боку;
    • заявляти клопотання, зокрема про необхідність скористатись послугами адвоката та про перенесення розгляду справи, про отримання пояснень у свідків, про витребування інших доказів;
    • при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця у галузі права. Якщо на місці зупинки немає можливості скористатись послугами адвоката, водій має право на відкладення розгляду справи на інший день з метою отримання належного правового захисту; 
    • виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження;
    • бути особисто присутнім під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Зокрема інспектор не має права без згоди водія проводити розгляд справи самостійно у своєму службовому автомобілі;
    • оскаржити постанову про накладення штрафу або у адміністративному або в судовому порядку. На оскарження постанови є всього 10 календарних днів. 

    Відмова у наданні водієві можливості скористатись цими правами є грубим порушенням і є підставою для скасування штрафу. Тому намагання використати зазначені права водієві слід фіксувати письмово у вигляді відповідних заяв (клопотань) або під відеозапис.

    Однак варто пам'ятати, що вказані права не є формальністю. Це важлива законодавча гарантія об’єктивного і справедливого розгляду справи, надана водієві для захисту його прав та інтересів від безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності.

    Досвідчені учасники дорожнього руху радять спілкуватися з полісменами у холодно-ввічливому тоні, впевнено аргументуючи кожну свою вимогу і заяву. 

     

    Теги: дороги адвокат водій ПДР автомобіль поліція інспектор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies