Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади

Загарбники нічого не можуть протиставити успіхам ЗСУ та займаються терором місцевого населення

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів про ситуацію в області станом на 9 вересня. За його словами, ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії.

Як повідомляє оперативне командування «Південь»: противник намагається утримувати займані позиції. Активно веде розвідку з безпілотників. ЗСУ збили два БПЛА ворога.

«Противник покращив логістику, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Однак мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем ЗСУ без можливості ремонту та використання. Протягом бойового дня ворогом нанесено 30 авіа- й один ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски чотирьох ракет Р-27 по наших літаках», – йдеться в повідомленні.



Втрати ворога на півдні:

59 рашистів,

три реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них,

два «Піони»,

самохідна гаубиця «Мста-С»,

три самохідні артилерійсько-мінометні установки,

танк Т-72,

шість одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

«Окупанти погрожують жителям Херсонщини, які евакуювалися на підконтрольну територію, «націоналізацією» їхнього майна, якщо вони не повернуться до 1 жовтня. Це робиться в рамках підготовки до псевдореферендуму, повідомили в Генштабі.

За минулу добу поліція відкрила 20 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних військовими РФ на території Херсонщини.

У Херсоні місцева жителька пішла на співпрацю з ворогом обійняла посаду «директора служби зайнятості». Колаборантка агітує херсонців співпрацювати з ворогом в захоплених ними ж установах. Також викрито ряд колаборантів із пенітенціарних установ міста й області.

У Херсоні на вул. Кримській окупанти пограбували багатоповерховий будинок. Загарбники вантажівками вивезли майно херсонців – меблі та побутову техніку. Окупанти захопили приміщення та транспорт служби з надзвичайних ситуацій. Працівників, які були на чергуванні, погрозами примусили покинути робочі місця.

Росіяни знову обстріляли Бериславський район, є пошкодження та руйнування будинків, уламками снарядів поранено місцевих жителів.

У Чорнобаївці, Каховці та Скадовському районі окупанти захопили в полон чотирьох чоловіків. Нині їх місцеперебування невідоме.

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру в колабораційній діяльності депутату Херсонської міськради. Підозрюваний перейшов на бік ворога та був проголошений «заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсона».

Нагадаємо, українські захисники на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів.