Окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах – розвідка

Контрнаступ українських бійців примушує ворогів просити допомоги в Червоного Хреста

Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень. Вдаються до дуже оригінальних способів. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Наприклад, рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що перебувають у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку.

«Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України», – кажуть в Головному управлінні розвідки.

Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Втім, зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки.

Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

«На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості «новобранців» 55-60 років. Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли «свіжих» солдат з території РФ. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях», – інформують розвідники.

Нагадаємо, активний контрнаступ Сил оборони України примушує рашистів здаватися в полон, утікати із окупованих територій або через втрату великої кількості особового складу взагалі припиняти існування. Сама така доля спіткала 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ.

Тим часом блогери та Telegram-канали, які поширюють російську пропаганду, бурхливо відреагували на звільнення українськими військовими міста Балаклія від окупантів. Хтось закликає не панікувати та запевняє, що трагедії у відході окупаційних військ із Балаклії немає, а хтось – киває на російських військових командирів та вимагає від них пояснень. Однак усі вони визнають успіх українських військових на цьому напрямку.

До слова, ЗСУ на Харківщині, імовірно, звільнили місто Куп'янськ. Також сьогодні ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині. А ще українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині. Збройні сили України зайшли в село Іванівка у Чугуївському районі.

До слова, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.