ЗСУ спалили ворожий комплекс «Москва-1» вартістю $57 млн (фото) 

Наші захисники довго полювали на РЕБ і досягли мети

Новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби знищено у Василівці

У тимчасово окупованому місті Василівка Запорізької області українські військові спалили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» вартістю $57 млн. Про це в п’ятницю, 9 вересня, інформує «Цензор.нет».

На озброєнні військ РФ є лише дев’ять комплексів РЕБ «Москва-1». Місяць тому одного з них на Запоріжжі виявили підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору. Інформацію про те, що українці знають, де розташована РЕБ «Москва-1», тримали в таємниці. Цілий місяць ці дані старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ «Леєр», бо полювання за «Москвою» тривало. За цей час розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно була там, де її виявив екіпаж.

Українські бійці розробляли план знищення «Москви-1» та підтягували до Василівки необхідні засоби.

«У четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням», – йдеться в повідомленні.

Засновник українського інвестфонду FISON, військовослужбовець ЗСУ Дмитро Томчук розповів, що комплекс знищили її у ході одного з перших застосувань в Україні снарядів, які потрапили у війська тільки нещодавно, буквально днями. Він додав, що цю РЕБ росіяни випускають із 2014 року.

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Система сканує повітряний простір і, виявивши оснащену радіоелементами техніку супротивника, передає отримані дані засобам радіоелектронної боротьби ППО та ВПС для нейтралізації цілей. На відміну від звичайних радарів, «Москва-1» працює в режимі пасивної радіолокації – вловлює власне випромінювання цілі, при цьому залишаючись невидимою для противника. Комплекс може виявляти і снаряди супротивника.

Ця станція пасивної радіолокації може бачити випромінювання літаків та крилатих ракет за 400 км, визначати його тип та ступінь загрози. Станція може забезпечити повний круговий огляд. На управлінні «Москви-1» одночасно можуть бути дев’ять комплексів РЕБ і ППО.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили два склади та поромну переправу окупантів.