ЗСУ повідомили, наскільки просунулись на півдні

Наразі Міноборони не називає населені пункти і напрямки, на яких захисники мають успіх

Українські захисники на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів. Про це під час інформаційного телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

«Хороші новини з півдня є, і це головна хороша новина. Ми просуваємось, це очевидно. У нас є заглиблення в позиції ворога від двох до кількадесят кілометрів, проте ми поки що не проголошуємо назви населених пунктів і напрямки, за якими ми маємо успіх», – розповіла Гуменюк.

За її словами, нерозголошення назв звільнених населених пунктів зумовлено тим, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяв повідомити 9 вересня хороші новини про ситуацію на півдні України.

Нагадаємо, 7 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Проте детальну інформацію про звільнені населені пункти повідомлять пізніше, після зачистки цієї території.