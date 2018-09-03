Щоб тиск на РФ був реальним, треба зменшити прибутки нафтодоларів Кремля - ІСП



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У 2017 році прибутки Кремля від експорту нафти склали 93,37 млрд доларів

Сьогодні США має кілька ініціатив щодо введення санкцій проти РФ. Найнебезпечнішим для країни-окупанта є обмеження щодо російських боргових зобов’язань, заборона інвестицій в нафтогазовий сектор та блокування кореспондентських рахунків семи ключових банків в РФ. Для реального тиску на РФ потрібно зменшити прибутки нафтодоларів Кремля. Такі думки висловив заступник директора з аналітичної роботи Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Сьогодні США має ініціативу ввести санкції проти РФ. Це законопроекти DETER Act (автори Марко Рубіо і Кріс ван Холлен), DASKA Act (автори Ліндсі Грем, Боб Менендес, Корі Гарднер, Бен Кардін, Джон Маккейн і Джин Шахін) і ESCAPE Act (автори Джон Баррассо, Корі Гарднер і Стіві Дейнс).

«Найбільш небезпечним для РФ є DASKA Act, який передбачає санкції щодо російських боргових зобов'язань (припинення покупки ОФЗ), енергетичного сектору (заборона інвестицій в нафтогазовий сектор РФ і вторинні санкції за порушення заборони) та банківського сектору (блокування кореспондентських рахунків 7 ключових банків РФ)», - говорить Бєлєсков.

На його думку, для реального тиску Заходу на РФ необхідне зменшення прибутків Кремля від експорту нафти. У 2017 році вони склали 93,37 млрд доларів. Але одночасно потрібно врахувати стабілізацію ринку для попередження економічного шоку від такої санаційної політики, тобто замінити 4,5 млн барелів нафти на добу.

«Поки що США попри свої заяви щодо стримування РФ своїми діями щодо Ірану допомагають Москві збільшити прибутки від експорту нафти. Ціна нафти на сьогодні складає 77 доларів за барель – на фоні зменшення відвантажень нафти із Ірану на 700 тисяч барелів на добу і збереження рівня видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Ця ситуація дозволяє отримувати РФ надприбутки, не зважаючи на певні проблеми із курсом рубля, привела до рекордних показників Московської біржі, знімає необхідність проводити випуски ОФЗ і допомагатиме підтримувати профіцит бюджету», - зазначає експерт-міжнародник.

Зважаючи на це, на переконання Бєлєскова, Україні в своїй зовнішньополітичній риториці варто змістити акцент з важливості послаблення РФ за допомогою нових санкцій на можливе посилення Києва відносно Москви через надання Заходом додаткової допомоги.

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