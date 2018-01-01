Щонайменше 12 людей загинули від морозів на північному сході США

Внаслідок морозів тисячі будинків залишилися без електропостачання

Щонайменше 12 людей загинули від сильних холодів, які охопили північно-східну частину Сполучених Штатів. Внаслідок морозів тисячі будинків залишилися без електропостачання, порушене транспортне сполучення. Два головні аеропорти Нью-Йорка припинили прийом і відправлення рейсів 4 січня, близько 3500 рейсів було скасовано у всьому регіоні. Школи



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Внаслідок морозів тисячі будинків залишилися без електропостачання

Щонайменше 12 людей загинули від сильних холодів, які охопили північно-східну частину Сполучених Штатів.

Внаслідок морозів тисячі будинків залишилися без електропостачання, порушене транспортне сполучення.

Два головні аеропорти Нью-Йорка припинили прийом і відправлення рейсів 4 січня, близько 3500 рейсів було скасовано у всьому регіоні. Школи закриті у Нью-Йорку, Бостоні та багатьох інших містах. Мороз також супроводжується штормовим вітром.

Навіть у зазвичай теплому штаті Флорида зафіксовані снігопади.

Синоптики наразі не очікують потепління, а ефективна температура (з урахуванням сильного вітру) в багатьох місцевостях може сягнути мінус 40 градусів, коли стовпчики термометрів за Цельсієм і Фаренгейтом фіксують однакові показники.

Національна метеорологічна служба США попередила про те, що на атлантичному узбережжі США очікуються снігові бурі, хуртовини та морози.

Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади.

В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.