  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Флориді вперше за 28 років випав сніг

    У п’яти округах штату школи скасували заняття
    В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг. Про це повідомляє NY Post. Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони. Користувачі у
    • Вчора, 22:59
    • Розсилка

    У п’яти округах штату школи скасували заняття

    В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.

    Про це повідомляє NY Post.

    Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони.

    Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища.

    Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.



    Національна метеорологічна служба США попередила про те, що на атлантичному узбережжі США очікуються снігові бурі, хуртовини та морози.

    Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади.

    США стихійні лиха школи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ