У Флориді вперше за 28 років випав сніг

У п’яти округах штату школи скасували заняття

В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.

Про це повідомляє NY Post.

Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони.

Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища.

Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.

It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/OPlg2cSHU1 pic.twitter.com/5pMpEIMgVh

RARE SIGHT: it's snowing in Tallahassee FL for the 1st time in 28 years. @NWSTallahassee measured 0.1" of snow/sleet on their roof @floridastate at 8:30 AM. Video via 904 Happy Hour. #snow #flwx#frozenAmerica pic.twitter.com/dG5uMrTcpM