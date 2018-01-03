У Флориді вперше за 28 років випав сніг

У п’яти округах штату школи скасували заняття

В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг. Про це повідомляє NY Post. Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони. Користувачі у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У п’яти округах штату школи скасували заняття

В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.

Про це повідомляє NY Post.

Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони.

Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища.

Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.

It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/OPlg2cSHU1 pic.twitter.com/5pMpEIMgVh — CNN (@CNN) 4 січня 2018 р.









Національна метеорологічна служба США попередила про те, що на атлантичному узбережжі США очікуються снігові бурі, хуртовини та морози.

Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади.