У Флориді вперше за 28 років випав сніг
- Вчора, 22:59
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У п’яти округах штату школи скасували заняття
В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.
Про це повідомляє NY Post.
Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони.
Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища.
Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.
It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/OPlg2cSHU1 pic.twitter.com/5pMpEIMgVh— CNN (@CNN) 4 січня 2018 р.
RARE SIGHT: it's snowing in Tallahassee FL for the 1st time in 28 years. @NWSTallahassee measured 0.1" of snow/sleet on their roof @floridastate at 8:30 AM. Video via 904 Happy Hour. #snow #flwx#frozenAmerica pic.twitter.com/dG5uMrTcpM— Mike Seidel (@mikeseidel) 3 січня 2018 р.
Національна метеорологічна служба США попередила про те, що на атлантичному узбережжі США очікуються снігові бурі, хуртовини та морози.
Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади.