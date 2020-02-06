Східно-Молдавський єпископ попросився до церкви Київського патріархату на чолі з Філаретом



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Єпископ Філарет (Панку)

Філарет (Панку) попросився у Київський патріархат

Білгород-Дністровський єпископ Філарет (Панку), єпархія якого знаходиться на території Молдови, 3 лютого вирішив піти до церкви Київського патріархату на чолі з Філаретом. Про це йдеться на сайті УПЦ Київського патріархату.

«Керуючий Східно-Молдавською єпархією єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Панку) повернувся до складу Української православної церкви Київського патріархату», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що після створення Української православної церкви ця єпархія повинна була перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.

Нагадаємо, що УПЦ Київського патріархату більше не має юридичного статусу. Сам же владика Філарет залишається в складі єпископату Української православної церкви, проте втратив канонічні права і позбувся членства у Синоді УПЦ.

Зазначимо, що у Феларета відреагували на рішення Української православної церкви, заявивши, що ухвали Священного синоду Православної церкви України від 4 лютого 2020 року щодо Святійшого патріарха Філарета не мають ніякої канонічної чи юридичної сили, оскільки Патріарх Філарет є предстоятелем іншої церкви – Української православної церкви Київського патріархату та не є ієрархом Православної церкви України.

Нагадаємо, що предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в «самоізоляції».



