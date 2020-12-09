Мінекономіки підрахувало втрати від карантину «вихідного дня»

За підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0%

Впровадження карантину «вихідного дня» у листопаді суттєво не вплине на економічні підсумки 2020 року

У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину «вихідного дня» у листопаді суттєво не вплине на економічні підсумки 2020 року. Про це йдеться в Огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.

«Ураховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар прийшовся на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як під час кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери», ─ йдеться в огляді.

«Враховуючи, що частка малих і середніх підприємств, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва, є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих видів економічної діяльності до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р)», ─ додали в Мінекономіки.

Зазначається, що окремим негативним чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, «в умовах надзвичайно нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур», а також овочів, фруктів та олійних культур.

Як повідомлялося, закони Зеленського для підтримки бізнесу під час карантину набудуть чинності з 10 грудня.

7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні Covid-19.

Також Кабінет міністрів підготував проєкт постанови про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи внаслідок посилення карантину.



