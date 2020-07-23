Шмигаль вирушив у свій перший робочий візит до Брюсселя



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Прем'єр Денис Шмигаль уперше відвідає Брюссель із офіційним візитом

Під час візиту очікується підписання меморандуму про отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу – довготермінової позики на суму 1,2 млрд євро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де має провести зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

«Сьогодні працюємо в Брюсселі. Символічно, що мій перший робочий візит буде саме до столиці Європейського Союзу», — написав Прем’єр.

Він наголосив, що рух до ЄС та НАТО — це «незмінний курс і пріоритет» очолюваного ним уряду.

«Попереду — зустрічі, перемовини та підписання важливих документів», — додав Шмигаль.

#Brussels awaits. It is symbolic that my first official visit will be to the capital of the #EU . After all, the movement towards integration with the EU and #NATO is a constant path and priority for our government. Important negotiations and agreements are ahead. Stay tuned pic.twitter.com/vNVuzERoqe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 23, 2020

У графіку керівництва ЄК, зокрема, зарезервовані дві зустрічі із українським гостем. Переговори із ним, зокрема, запланував віцепрезидент Єврокомісії Франц Тіммерманс (відповідальний за політику Green Deal).

Зустріч Дениса Шмигаля із іншим віцепрезидентом ЄК Валдісом Домбровскісом (відповідальний а економіку) анонсована європейцями у ширшому складі, у ній візьмуть участь також міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко.

За даними ЗМІ, під час візиту очікується підписання меморандуму про отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу – довготермінової позики на суму 1,2 млрд євро.