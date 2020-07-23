Україна активно працює над долученням до Зеленого курсу ЄС – Шмигаль



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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Брюсселя обговорив з колегами питання чистої енергетики Фото: КМУ

Європейський зелений курс (New Green Deal) має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Брюсселя обговорив з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом екологічні ініціативи та справедливу трансформацію вугільних регіонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили важливість впровадження Європейського зеленого курсу (New Green Deal), який має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки, а також необхідність участі у цьому процесі якомога більшої кількості країн-партнерів, зокрема України.

Шмигаль відзначив, що курс України на європейську інтеграцію незмінний, і саме тому уряд активно працює над долученням до Зеленого курсу ЄС. Водночас прем’єр-міністр повідомив, що в найближчі роки важливо зберегти баланс між економікою, соціальним розвитком та екологією, а також уникнути створення нового «вуглецевого кордону» в Європі.

Також сторони обговорили можливість долучення України до Платформи ЄС для вугільних регіонів у стані трансформації. Основна мета цієї ініціативи – використання міжнародного досвіду у справедливій трансформації українських вугільних регіонів.

Очільник уряду зазначив, що така справедлива трансформація є вкрай важливою, адже пов’язана зі збереженням та розвитком великої кількості українських мономіст. Трансформація, на думку прем’єра, має диверсифікувати економіку регіонів, щоб люди могли отримати належну роботу та забезпечити свої сім’ї.

«Ми працюємо над тим, аби наші міжнародні партнери долучилися до процесу справедливої трансформації вугільних регіонів України, як фінансово, так і експертно. У травні ми говорили з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про можливе використання німецького досвіду в цьому процесі», - додав Шмигаль.

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