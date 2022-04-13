Шмигаль зустрів президентів Польщі та країн Балтії на київському вокзалі (фото)

Президентів країн Балтії та Польщі зустрів на вокзалі у Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Президенти чотирьох країн східного флангу ЄС та НАТО приїхали до української столиці поїздом

Очільники Естонії, Латвії, Литви та Польщі прибули залізницею до Києва. Фото опублікував офіційний Twitter канцелярії президента Польщі.

Голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумоч, який супроводжує президента країни Анджея Дуду, заявив, що метою візиту є підтримка президента Володимира Зеленського і усього українського народу у вирішальний длля України момент.

Президент Латвії Егілс Левітс підтвердив мету візиту і назвав український народ, на підтримку якого делегація лідерів чотирьох європейських країн прибула до Києва, «героїчним».

Нагадаємо, країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії. Як повідомлялося, Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ.

Сьогодні вранці, 13 квітня, президенти чотирьох країн ЄС заявили, що їдуть до Києва із потужною заявою про політичну підтримку і військову допомогу.

Кілька годин тому очільники Естонії, Латвії, Литви та Польщі прибули до української столиці.