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    Кримінал

    Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ

    Під час зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях - Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ
    Під час зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях
    фото: Офіс генерального прокурора України

    Крім України, ще дев'ять країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної Росією

    Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала з генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та генпрокурором і міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті. Крім цього, український і литовський генпрокурори обмінялися оригіналами підписаного 2 березня Меморандуму про співробітництво між прокуратурами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    «Колеги-прокурори Литви і Польщі першими протягнули руку професійної допомоги після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і розпочали власні національні розслідування. Тепер ми об‘єднуємо зусилля Люблінського трикутника справедливості, щоб протистояти злу на юридичному фронті», – заявила Венедіктова.

    Діяльність спільної слідчої групи зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів РФ, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Крім цього, вона займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

    «Наша спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо в нашій обоймі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду», – додала Венедіктова.

    В ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях. Передусім вони працюють зі свідками та потерпілими – біженцями з України. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу генпрокурора warcrimes.gov.ua.

    Нагадаємо, МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів.

    Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ