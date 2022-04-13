Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс уже прибули в Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це написала ексдепутат Ольга Богомолець у Facebook.

«Президенти країн Балтії та Польщі прибули в Київ. Важливий меседж політичної підтримки та військової допомоги для України. Символічно, що прямували вони до нас на потягу Укрзалізниці, як Борис Джонсон! Дякуємо за вашу єдність та готовність ставати пліч-о-пліч з нами», – написала Богомолець.

Як раніше повідомлялося, президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва із потужною заявою. Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

Нагадаємо, країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії. Як повідомлялося, Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ.