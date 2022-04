Президент Польщі вважає дії Росії геноцидом українців (відео)

Президент Польщі Анджей Дуда розцінює дії РФ як геноцид та вважає, що Захід має поставити ультиматум Путіну. Про це Дуда заявив в інтерв’ю каналу CNN.

На запитання ведучого, чи погоджується він із оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів, що з цим «важко не погодитися».

«Мета цього вторгнення – знищити українську націю», – каже польський президент.

Він зазначив, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про те, що насправді має намір зробити Росія.

Анджей Дуда вважає, що Заходу пора завершити діалог із Путіним.

«Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити», – додав він.

In an exclusive interview with @DanaBashCNN, Polish President @AndrzejDuda says it's "hard to deny" genocide in Ukraine following horrific images showing the killing of civilians. pic.twitter.com/A9QoHNs9Rl