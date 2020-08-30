Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду



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Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська

Тихановська готова до переговорів з владою країни за умови звільнення затриманих учасників політичних протестів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська має намір відновити конституцію 1994 року і сформувати тимчасовий уряд на основі чинного.

Про це російському агентству Интерфакс повідомили у її штабі в неділю, 30 серпня.

Після цього, сказали в штабі, «будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, які й будуть проведені».

Тихановська готова до переговорів з владою країни за умови звільнення затриманих учасників політичних протестів.

«У цьому діалозі з владою, про який говорить Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади», - зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у столиці Білорусі третю неділю поспіль відбувся багатотисячний марш протесту. Люди знову прийшли до резиденції чинного президента Олександра Лукашенка. Тільки в Мінську силовики затримали 140 осіб.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в країні тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Жертвами стали щонайменше п'ятеро осіб.

Як повідомлялося, сьогодні на «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.