День народження Лукашенка. У центрі Мінська на протест вийшли 200 тисяч людей (відео)



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Протестувальники скандують «Скільки коштує совість?» Фото TUT.BY

Протестувальники кричать: «Іди геть! Ми йдемо на день народження!»

За оцінкою кореспондента білоруської служби «Радыё Свабода», на несанкціоновану опозиційну акцію «Марш миру і незалежності» в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Як передає кореспондент «Радыё Свабода», мітингувальники підійшли до стели «Мінськ – місто-герой». Поруч зі стелою деякі зупиняються на галявинах, деякі вже зайшли за стелу, голови колони не видно. Люди кричать: «Іди геть! Ми йдемо на день народження!». Стелу оточили озброєні військові.

Частина колони протестувальників попрямувала до Палацу Незалежності.

Тим часом силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекритий ОМОНом і спецтехнікою.

Як пише Tut.by, в бік Палацу Незалежності проїхала колонна важкої техніки, імовірно – БТР-80.

Силовики, які перебувають біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, в тому числі водомети, автозаки.

Протестувальники підійшли до кордону і скандують «Скільки коштує совість?».

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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