Штам «дельта» до Миколаєва завезли туристи з Туреччини та Росії

Зараз усі хворі перебувають на самоізоляції, їх стан задовільний

Всього агресивний різновид вірусу виявили у чотирьох мешканців міста

Станом на суботу, 31 липня, у Миколаєві виявлено чотирьох осіб, інфікованих різновидом коронавірусу «дельта». Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook, всі вони повернулися з відпочинку за кордоном.

Чиновник повідомив, що троє хворих відпочивали в Туреччині, а один повернувся із Росії. Стан всіх задовільний, хворі перебувають на самоізоляції.

«Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени», – зазначив Віталій Кім.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму «дельта»: усього станом на 28 липня вже зареєструвано 17 випадків.

Під час попереднього спалаху інфекції у місті Миколаєві від наслідків Covid-19 померли дві породіллі. Дітей однієї вдалося врятувати, в іншої – ні.

За даними окупаційної влади Криму, на півострові агресивний штам коронавірусу «дельта» останнім часом витіснив всі інші варіації інфекції з території півострова.