У Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі

Станом на 22 квітня всього по Миколаївській області захворіли 60 535 осіб

Миколаїв уже понад три тижні перебуває в червоній епідемічній зоні

У місті Миколаєві від наслідків Covid-19 за останній місяць померли дві породіллі. Дітей однієї вдалося врятувати, в іншої – ні. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич 22 квітня під час сесії міської ради, передає Укрінформ.

«У місті Миколаєві за останній місяць від наслідків коронавірусу померли дві породіллі. Дітей однієї (народилася двійня – ред.) вдалося врятувати, в іншої – ні, бо жінка мала невеликий термін вагітності», – сказав Сєнкевич.

За його словами, наразі в пологовому будинку № 1 перебуває 18 породіль із підтвердженим діагнозом Covid-19. Одна з них – у реанімації.

Миколаїв уже понад три тижні перебуває в червоній епідемічній зоні. За словами мера, перспективи виходу міста з цієї зони найближчими днями немає.

Загалом за добу 21 квітня в Миколаєві від наслідків коронавірусу померли 13 людей, ще 346 – захворіли.

Станом на 22 квітня всього по Миколаївській області захворіли 60 535 осіб. За останню добу захворіли 449 людей, померли – 19.

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му – за кількістю смертей від коронавірусу.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.