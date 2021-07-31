Через штам «Дельта» боротьба з Covid-19 опинилась під загрозою — ВООЗ

Штам коронавірусу «Дельта» виявили вже в 132 країнах світу

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили, що коронавірус Дельта може викликати важкі наслідки

«Дельта»

Через поширення штамудосягнення в боротьбі з коронавірусом можуть нівелюватись. Вакцинація лишається єдиним ефективним способом боротьби з поширенням хвороби. Про це пише Reuters.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень за останні чотири тижні зросла на 80%.

«Досягнення знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров’я в багатьох країнах перевантажені», — сказав Гебреесус.

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили, що коронавірус «Дельта» може викликати важкі наслідки.

Технічний працівник ВООЗ з питань Covid-19 Марія ван Керхове сказала, що штам «Дельта» приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами коронавірусу.

Штам коронавірусу «Дельта» виявили вже в 132 країнах світу. Захворюваність в більшості регіонах продовжує стрімко зростати протягом останнього місяця. За словами генерального директора організації Тедроса Гебреісуса, тільки за останні чотири тижні в п’яти з шести регіонів ВООЗ захворюваність збільшилася на 80% або на 50% через штам «Дельта».

До слова, лікар Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».

Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».

Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».



