Через штам «Дельта» боротьба з Covid-19 опинилась під загрозою — ВООЗ
Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили, що коронавірус Дельта може викликати важкі наслідки
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень за останні чотири тижні зросла на 80%.
«Досягнення знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров’я в багатьох країнах перевантажені», — сказав Гебреесус.
Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили, що коронавірус «Дельта» може викликати важкі наслідки.
Технічний працівник ВООЗ з питань Covid-19 Марія ван Керхове сказала, що штам «Дельта» приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами коронавірусу.
Штам коронавірусу «Дельта» виявили вже в 132 країнах світу. Захворюваність в більшості регіонах продовжує стрімко зростати протягом останнього місяця. За словами генерального директора організації Тедроса Гебреісуса, тільки за останні чотири тижні в п’яти з шести регіонів ВООЗ захворюваність збільшилася на 80% або на 50% через штам «Дельта».
До слова, лікар Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».
Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».
Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».
- Штам «Дельта» в Києві. Який стан пацієнтів і звідки вони прибули
- Вчені оцінили ефективність китайської вакцини Sinopharm проти штаму «Дельта»
- Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
- Як Україна готується до спалаху Covid-19: проблеми з фінансуванням та звільнення лікарів