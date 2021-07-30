Авіарейс із Росії викликав спалах штаму «Дельта» в Китаї

Джерелом спалаху коронавірусу в Китаї став рейс авіакомпанії Air China, який прибув з Москви

Масове тестування виявило 184 випадки зараження «Дельтою»

У Нанкіні (Китай) зафіксовано спалах штаму коронавірусу «Дельта», який уже поширився на 26 інших міст у 15 провінціях Китаю. Про це повідомляє газета The Paper.

За словами заступника голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе, джерелом спалаху став рейс авіакомпанії Air China, який прибув із Москви 10 липня.

Зазначається, що було проведено секвенування генома вірусу 52 випадків зараження «Дельтою». І всі вони мають таку ж послідовність генома, як у прибиральників літака, які підхопили вірус на рейсі CA910 з Росії.

Хворих працівників клінінгової компанії залучали до прибирання внутрішніх рейсів, через що сталося кластерне зараження серед прибиральників, пізніше заразилися й інші контактні особи.

Перші випадки зараження в аеропорту Нанкіна виявили 20 липня у дев'яти працівників. Масове тестування виявило 184 випадки зараження «Дельтою».

До слова, лікар Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».

Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».

Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».