Штепа досі перебуває у лікарні



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Екс-мер Слов'янська Неля Штепа Фото: Олександр Коц / crimea.kp.ru

За словами адвоката Нелі Штепи Олександра Тананакіна, вона ще з початку березня перебуває у кардіологічному відділенні

Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа не з’явиться на судовому засіданні, оскільки вона досі перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні, очевидно, розгляд кримінального провадження проти неї знову перенесуть. Про це повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін, пише УНН.

«Неля Штепа перебуває у лікарні станом на сьогодні. Вона проходить стаціонарне лікування у кардіологічному відділенні, тому на судовому засіданні її не буде. Скоріш за все судове засідання перенесуть», - розповів він.

До слова, судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи мало відбутись 4 березня, але через її госпіталізацію у зв’язку з загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня.

Це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, госпіталізували з інсультом.

Як відомо, 25 лютого судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 4 березня через хворобу судді.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.