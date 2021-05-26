На Київ насувається гроза
Киянам нагадали, як слід поводитися під час грози
У середу, 26 травня, вдень у Києві очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
Нагадаємо, з 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.
Крім того синоптики розповіли, яким буде літо.