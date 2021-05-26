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    На Київ насувається гроза

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    Синоптики прогнозують грозу у столиці - На Київ насувається гроза
    Синоптики прогнозують грозу у столиці
    Фото з відкритих джерел

    Киянам нагадали, як слід поводитися під час грози

    У середу, 26 травня, вдень у Києві очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Нагадаємо, з 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

    Крім того синоптики розповіли, яким буде літо.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря весна дощ
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    На Київ насувається гроза