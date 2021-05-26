На Київ насувається гроза

Киянам нагадали, як слід поводитися під час грози

У середу, 26 травня, вдень у Києві очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Нагадаємо, з 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

Крім того синоптики розповіли, яким буде літо.