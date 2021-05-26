Синоптики розповіли, де 26 травня в Україні буде гроза і спека

У Києві сьогодні вдень очікується невеликий короткочасний дощ

На півдні та сході повітря прогріється до +27

У середу, 26 травня, у низці регіонів України очікуються короткочасний дощ, місцями гроза, середня температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«У західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°», – йдеться у прогнозі синоптиків.

У Києві сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 12-14°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, напередодні торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева.

Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі з грозами.