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    Синоптики розповіли, де 26 травня в Україні буде гроза і спека

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    У Києві сьогодні вдень очікується невеликий короткочасний дощ - Синоптики розповіли, де 26 травня в Україні буде гроза і спека
    У Києві сьогодні вдень очікується невеликий короткочасний дощ
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На півдні та сході повітря прогріється до +27

    У середу, 26 травня, у низці регіонів України очікуються короткочасний дощ, місцями гроза, середня температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «У західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°», – йдеться у прогнозі синоптиків.

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    У Києві сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 12-14°, вдень 20-22°.

    Нагадаємо, напередодні торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева.

    Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі з грозами.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр вітер дощ
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    Синоптики розповіли, де 26 травня в Україні буде гроза і спека