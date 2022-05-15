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    «Москаль дуріє від безвиході»: Садовий розповів подробиці вибухів на Львівщині

    Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею - «Москаль дуріє від безвиході»: Садовий розповів подробиці вибухів на Львівщині
    Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею
    фото з відкритих джерел

    Цього разу ціль окупантів була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО

    Львівський міський голова Андрій Садовий прокоментував ранкові обстріли окупантів по Львівській області. Про це Садовий написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Коротко про ранкові обстріли. З того, що вже відомо, і про що можна говорити. Чотири ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв. Сили ППО збили дві ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку!», – повідомив Садовий.

    Він зазначив, що цього рього разу ціль окупантів була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО.

    «Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе! Попереду в нас ще багато роботи, але також і головна перемога», – підкреслив Львівський міський голова.

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: ЄС росія окупанти Польща НАТО Львівщина війна Андрій Садовий Україна окупація #stoprussia
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    «Москаль дуріє від безвиході»: Садовий розповів подробиці вибухів на Львівщині