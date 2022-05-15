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    Ще 200 «двохсотих»: втрати противника станом на 15 травня

    Загальні бойові втрати РФ від початку війни&nbsp;&ndash; близько 27,4 тис. осіб, 200 літаків, 164 гелікоптери, 1 220 танків - Ще 200 «двохсотих»: втрати противника станом на 15 травня
    Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 27,4 тис. осіб, 200 літаків, 164 гелікоптери, 1 220 танків
    фото з відкритих джерел

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках

    Російські війська, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно становлять:

    • особового складу – близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків – 1220 (+2) од,
    • бойових броньованих машин – 2958 (+24) од,
    • артилерійських систем – 555 (+4) од,
    • РСЗВ – 195 (+0) од,
    • засоби ППО – 89 (+1) од,
    • літаків – 200 (+0) од,
    • гелікоптерів – 164 (+1) од,
    • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 416 (+5),
    • крилаті ракети – 95 (+0),
    • кораблі /катери – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2087 (+28) од,
    • спеціальна техніка – 42 (+0).

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Ще 200 «двохсотих»: втрати противника станом на 15 травня