Концепція НАТО на наступне десятиліття: стала відома дата обговорення

Чиновники також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ Альянсу, яке відбувається в Берліні 14-15 травня.

Столтенберг та Блінкен обговорили стратегічні напрями розвитку Альянсу

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом підготовку до майбутнього саміту НАТО 28-30 червня в Мадриді, зокрема, документ нової Стратегічної концепції Альянсу на наступне десятиліття. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

Не оминули й тему України.

«Вони висловили жаль з приводу руйнівної війни президента Путіна в Україні, підтвердили свою підтримку українського народу та територіальної цілісності України, а також обговорили важливість підтримки НАТО сильного стримування та оборони», – йдеться в повідомленні.

Чиновники також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ НАТО, яке відбувається в Берліні 14-15 травня.

Нагадаємо, НАТО готується до можливої агресії РФ: посол Німеччини розповіла подробиці.

Раніше Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО.

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