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    Концепція НАТО на наступне десятиліття: стала відома дата обговорення

    Чиновники також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ Альянсу, яке відбувається в Берліні 14-15 травня. - Концепція НАТО на наступне десятиліття: стала відома дата обговорення
    Чиновники також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ Альянсу, яке відбувається в Берліні 14-15 травня.
    фото з відкритих джерел

    Столтенберг та Блінкен обговорили стратегічні напрями розвитку Альянсу

    Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом підготовку до майбутнього саміту НАТО 28-30 червня в Мадриді, зокрема, документ нової Стратегічної концепції Альянсу на наступне десятиліття. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

    Не оминули й тему України.

    «Вони висловили жаль з приводу руйнівної війни президента Путіна в Україні, підтвердили свою підтримку українського народу та територіальної цілісності України, а також обговорили важливість підтримки НАТО сильного стримування та оборони», – йдеться в повідомленні.

    Чиновники також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ НАТО, яке відбувається в Берліні 14-15 травня.

    Нагадаємо, НАТО готується до можливої агресії РФ: посол Німеччини розповіла подробиці.

    Раніше Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Концепція НАТО на наступне десятиліття: стала відома дата обговорення