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    Думки вголос

    Країни G7 попередили Путіна

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Країни G7 посилять санкційний тиск на Росію - Країни G7 попередили Путіна
    Країни G7 посилять санкційний тиск на Росію

    Американці дуже добре вміють рахувати гроші

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    Восьмидесятый день войны, кроме контратаки под Изюмом, запомнился еще и тем, что министры иностранных дел G7 однозначно заявили, что не признают никаких новых границ Украины, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии. И что будут продолжать оказывать военную поддержку Украине и если надо – то в течении длительного времени. Также они будут продолжать санкционное давление, вовлекая в него все новые сферы, и требуют прекратить блокаду Россией украинских портов.

    Вот на последнем моменте я хотел бы остановится поподробнее. Существует международное морское право. И мировое сообщество уже давно договорилось (Россия, кстати, сторона в этих договорах), что обеспечение свободы мореплавания как в территориальных, так и в нейтральных водах – гарантировано, особенно (!) если страны не находятся в состоянии войны.

    Это я так быстро все объясняю, чтобы не забивать вам голову сложными формулировками и логическими выводами одного из другого. Короче, в концовке получается, что Шестой флот США (который сейчас находится в Средиземном Море) вполне уже сейчас может считать себя уполномоченным обеспечить свободу судоходства в Черном Море и войти в него через турецкие проливы.

    И я в этом заявлении G7 вижу предупреждение Путину именно об этом шаге. В этом нет никакой агрессии. Находясь в нейтральных водах американский флот обеспечивает безопасность украинских торговых судов. И цель благородная: предотвратить голод в Африке.

    А попутно, помочь Украине заработать дополнительно 15 млрд. долл. на продаже уже готового в отгрузке зерна. И даже идиоту понятно, что всякий доллар, который Украина заработает сама, это экономия доллара, который в противном случае вынуждена будет давать ей Америка.

    Американцы такие вещи хорошо считают и, следовательно, понимают, что игра стоит свеч. Им ничего не надо объяснять про бабки. В отличие от Путина, который слил свою страну в унитаз, даже не подумав сколько это стоит. Ну а людские жизни вообще для него ничего не стоят...

    А вообще, ребята, я простудился как скотина. И еле живой. Напьюсь сейчас таблеток и пойду спать. Простите меня. Христа ради.

    Наше дело правое, враг будет (само собой) разбит. Победа будет за нами! Они думали, что будет за ними, а она будет – за нами!

    Слава Украине!

    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: росія окупанти США війна путін Велика сімка Україна окупація флот #stoprussia
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    Країни G7 попередили Путіна