США вперше повністю схвалили ковід-вакцину: що це означає

Вакцина Pfizer/BioNTech дозволена для екстреного використання в США з середини грудня

Вакцина Pfizer/BioNTech дозволена для екстреного використання в США з середини грудня

Раніше вакцини від коронавірусу дозволяли лише для екстреного використання

Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) 23 серпня повністю схвалило вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. До цього препарати отримували лише дозвіл для екстреного використання. Про це йдеться на сайті FDA.

«Громадськість може бути дуже впевнена, що ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва, які FDA вимагає від схваленого продукту», – сказала виконувачка обов'язків комісара FDA Джанет Вудкок.

Препарат схвалили для використання людьми від 16 років та для введення третьої дози. Водночас для дітей від 12 до 15 років вакцина все ще схвалена лише для екстреного використання.

Проте у FDA нагадали, що інші вакцини, які використовують в США, теж відповідають суворим науковим вимогам щодо якості та безпеки.

Як пише The Associated Press, у Pfizer зазначили, що США стали першою країною, яка повністю схвалила вакцину проти коронавірусу.

Генеральний директор компанії Альберт Бурла висловив надію, що це рішення FDA «допоможе підвищити довіру до нашої вакцини, оскільки вакцинація залишається найкращим інструментом, який у нас є для захисту життів».

Очікується, що повне схвалення призведе до більшої кількості вимог до вакцин і, можливо, збільшить їх використання деякими людьми, які не зважуються на вакцинацію.

Препарат від Pfizer та BioNTech у США схвалили для екстреного використання для людей від 16 років 11 грудня 2020 року — він став першим, який отримав такий дозвіл. А 10 травня вакцину дозволили вводити й підліткам від 12 до 15 років.

Крім того, у країні використовують вакцини від компаній Moderna та Johnson & Johnson. Станом на 23 серпня у США ввели 362 мільйони доз. 60,7% людей отримали щонайменше перше щеплення, а 51,5% – завершили вакцинацію.

Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.

Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.