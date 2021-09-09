Країна, яка заперечувала коронавірус, отримає гроші на боротьбу з ним

МВФ виділив Танзанії $567 млн на боротьбу з наслідками коронавірусу

Танзанія отримає $567 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Планується, що отримані гроші африканська країна витратить на вакцинацію населення, а також збільшення витрат на охорону здоров'я та соціальні потреби – все це дозволить пом'якшити наслідки епідемії коронавірусу. Колишній президент Танзанії заперечував існування Covid-19, проте після його смерті влада почала кампанію з масової вакцинації і боротьбу з пандемією, повідомляє Al Jazeera.

«Танзанії потрібна термінова фінансова допомога», – оголосив заступник глави МВФ Бо Лі.

Він підкреслив, що необхідно забезпечити, щоб ці гроші пішли на боротьбу з наслідками пандемії. Крім того, Лі звернув увагу на важливість економічної стабільності в країні. Коронавірус завдав удар по туризму – одного з найважливіших секторів економіки Танзанії. Для відновлення економіки влада оголосила про плани зайняти майже 10,8 трильйона танзанійських шилінгів ($4,7 млрд), половину з яких планується залучити з-за кордону.

Перед отриманням грошей від МВФ Танзанія зобов'язалася відновити публікацію статистики щодо коронавірусу в країні, щоб своєчасно вживати необхідних заходів. За останніми опублікованими даними, в липні було зареєстровано 858 хворих і 29 померлих.

Раніше публікація була припинена через заяви колишнього президента Джона Магуфулі. Він наполягав, що в його країні інфікованих немає, а коронавірус – це диявол, для перемоги над яким треба три дні молитися, а не носити маски.

У серпні МВФ виділив додаткові резервні активи в розмірі $650 мільярдів для відновлення економіки від коронавірусу. З цієї суми 275 млрд отримають країни, що розвиваються з низьким рівнем доходу, до яких відноситься в тому числі Танзанія.

Тим часом в Африці, за повідомленнями ВООЗ, вже почалася четверта хвиля коронавірусу. Велика частина госпіталізованих - це люди, які відмовилися від вакцинації. У липні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що за чотири тижні смертність на континенті підскочила на 80 відсотків.

Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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