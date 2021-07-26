  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Інгалятор замість уколу: у Швеції винайшли нову вакцину від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тестовий зразок вже готовий у лабораторії в шведському Медіконі - Інгалятор замість уколу: у Швеції винайшли нову вакцину від Covid-19
    Тестовий зразок вже готовий у лабораторії в шведському Медіконі
    Фото: BBC

    Запропонований препарат використовує штучно створений білок вірусу і може витримати температуру до +40°С

    Шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора. Як розповіла хімікиня компанії Iconovo Інгемо Андерссон, дослідники створили інгалятор з препаратом, розміром як пів коробки для сірників, передає ВВС.

    Тестовий зразок вже готовий у лабораторії в шведському Медіконі – одному з найбільших наукових парків на півдні Швеції.

    «Це легко і дуже дешево виробляти. Ви просто знімаєте невелику пластикову наліпку, потім активується інгалятор із вакциною, просто прикладаєте його до рота, глибоко вдихаєте і видихаєте», – розповів Йохан Ваборг, генеральний директор Iconovo – фірми, яка зазвичай виготовляє інгалятори для пацієнтів з астмою.

    На відміну від більшості вакцин, які використовують зараз, як Pfizer, Moderna і AstraZeneca, запропонований препарат використовує штучно створений білок вірусу і може витримати температуру до +40°С.

    «Важливим фактором є те, що ви можете надзвичайно легко розповсюджувати порошкову вакцину без холодового ланцюга, і її можна вводити без допомоги медичних працівників», – пояснила Ола Вінквіст, професорка імунології з Каролінського інституту у Швеції.

    На думку експертів, питання стійкості до температури може бути дуже важливим для африканських країн, де через відсутність відповідної інфраструктури наразі важко розповсюджувати вакцину.

    Як раніше повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно як для матері, так і для дитини.

    Також Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.

    Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує зробити 10 мільйонів щеплень проти Covid-19 до кінця літа.

    Читайте також:

    Теги: Швеція США щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Інгалятор замість уколу: у Швеції винайшли нову вакцину від Covid-19