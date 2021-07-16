«Краще Pfizer та Moderna»? Ізраїльську вакцину випробують на українцях

Клінічні випробування вакцини почалися 1 листопада минулого року

Ізраїльську вакцину від коронавірусу Brilife компанії NRx Pharmaceuticals випробовуватимуть не тільки в Ізраїлі, а й в Україні та Грузії. Про це повідомляє The Times of Israel.

У цих країнах пройде третій етап клінічних випробувань вакцини. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив надію, що ця співпраця допоможе завершити розробку вакцини і зробить Ізраїль виробником власного препарату, який буде також реалізовуватися в комерційній сфері. «Ми переконалися, що коронавірус нікуди не дінеться, буде з нами ще довгий час. Це дозволить Ізраїлю самостійно виробляти вакцину», – сказав він.

Ізраїльську вакцину створили на базі існуючого вірусу (везикулярного стоматиту), на якому за допомогою генної інженерії наростили шип-білок уханьського коронавірусу, що дозволяє вакцині проникати в клітини організму і викликати відповідну реакцію - вироблення тіл на присутність, власне, цього білкового шипа.

Клінічні випробування вакцини почалися 1 листопада минулого року.

Раніше повідомлялося, що на українцях випробовуватимуть індійську вакцину від коронавірусу у формі спрею.

Також стало відомо, що в Україні хочуть випробувати шведський препарат від COVID-19. Біотехнологічна компанія Cyxone подала заявку на проведення в Україні таких випробувань.

Тим часом, в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання компанії-виробника.

Також, у Єгипті розглядають можливість запровадити опцію платної вакцинації від коронавірусу для туристів з України.

Нагадаємо, на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Два контейнери вакцин зіпсувалися через порушення холодового ланцюга транспортування.

12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини. Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.