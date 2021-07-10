Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта»

Зараз препарат готують до випробування

У Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти «Дельта» штаму коронавірусу.

Її випробування можуть початися вже в серпні. Як заявили у компанії, перша партія вакцини вже готова.

«У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech Covid-19», – повідомили виробники вакцини.

Нагадаємо, раніше німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень.

Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

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