Збудник коронавірусу існував багато тисяч років тому

Хвороба старша в 30 разів, ніж вважалося раніше

Дослідники простежили еволюцію коронавірусу

Вчені з'ясували, як відбувалася еволюція коронавірусу. Виявилося, що вірус існував кілька тисяч років тому. Про це повідомляє Current Biology.

Відкриття дозволяє дізнатися більш широкий спектр РНК - і ДНК-вірусів в період їх раннього розвитку.

Дослідники простежили за еволюцією коронавірусу. Дослідження проводилося фахівцями з Британії з Оксфордського університету.

Вдалося з'ясувати, що найдавніший загальний предок коронавірусу SARS-CoV-1 існував ще 21 тисячу років тому. Саме цей вірус, як кажуть вчені, викликав спалах атипової пневмонії в 2002-2004 роках, а також SARS-CoV-2 - збудника Covid-19.

Дослідження дійсно доводить, що хвороба старша в 30 разів, ніж вважалося раніше.

Таке відкриття дозволить реконструювати еволюційну історію вірусів, пов'язаних з SARS-CoV-2. А також це дозволить детально вивчити широкий спектр РНК - і ДНК-вірусів в період їх раннього розвитку.

Нагадаємо, у Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні 27 серпня. Тоді їй було всього 15 днів.

Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка. З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.