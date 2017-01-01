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    Сили АТО зазнали втрат: один боєць загинув, двоє травмовано

    Військові отримали травми в результаті пострілу з протитанкового ракетного комплексу
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали бойові травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. «На жаль, в результаті ворожого обстрілу біля Авдіївки один
    • Сьогодні, 13:19
    • Розсилка

    Військові отримали травми в результаті пострілу з протитанкового ракетного комплексу

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали бойові травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «На жаль, в результаті ворожого обстрілу біля Авдіївки один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісні з життям. Ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми в результаті пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Горіхового», - сказав він.

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    Стан здоров'я травмованих бійців задовільний.

    Як повідомлялося, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Збройні сили України готуються до широкомасштабної агресії з боку Росії

    Нагадаємо, за даними ООН, в результаті бойових дій на Донбасі загинули понад 10,2 тис. українців, серед них - 2335 військовослужбовців

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