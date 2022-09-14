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Артустановки і рефрижератори: Україна отримала чергову партію допомоги від Німеччини

Надія Клочко
glavcom.ua
Артустановки і рефрижератори: Україна отримала чергову партію допомоги від Німеччини
Україна отримала ще чотири установки Gepard
фото з відкритих джерел

Ще шість самохідних артилерійських установок Gepard готуються до відправлення в Україну

Україна отримала від Німеччини чергову партію самохідних зенітних систем Gepard, а також холодильні установки для медичних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини у середу, 14 вересня.

Так, сьогодні Міноборони Німеччини оновило список техніки та матеріалів, які були передані Києву як військова допомога.

Згідно з цими даними, з минулого тижня до списку включено чотири установки Gepard (загалом – 24) та 65 холодильних установок для медичних матеріалів (раніше було передано лише дві).

Gepardзенітна самохідна артилерійська установка, яка стріляє зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину, використовуючи снаряди калібру 35 міліметрів. Вона б'є короткими чергами, пристосованими до цілі. Установки Gepard здатні уражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж всього 3 людини: водій, командир і навідника. А радари Gepard виявляють цілі на відстані до 15 кілометрів.

Відомо, що шість зенітних установок Gepard готуються до відправлення в Україну. ЗСУ також отримали 53 тис. снарядів для цих установок.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. 

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Шольц відхилив запит про танки для України.

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Теги: Німеччина

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