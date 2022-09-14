Артустановки і рефрижератори: Україна отримала чергову партію допомоги від Німеччини
Ще шість самохідних артилерійських установок Gepard готуються до відправлення в Україну
Україна отримала від Німеччини чергову партію самохідних зенітних систем Gepard, а також холодильні установки для медичних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини у середу, 14 вересня.
Так, сьогодні Міноборони Німеччини оновило список техніки та матеріалів, які були передані Києву як військова допомога.
Згідно з цими даними, з минулого тижня до списку включено чотири установки Gepard (загалом – 24) та 65 холодильних установок для медичних матеріалів (раніше було передано лише дві).
Відомо, що шість зенітних установок Gepard готуються до відправлення в Україну. ЗСУ також отримали 53 тис. снарядів для цих установок.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.
До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Шольц відхилив запит про танки для України.
Коментарі — 0