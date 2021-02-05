Відсторонений президентом Тупицький продовжує працювати та отримувати зарплату

У Конституційному суді знову наголосили, що Тупицького не можна було відсторонити з посади указом президента

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого президент Володимир Зеленський відсторонив від посади, продовжує виконувати свої службові обов’язки дистанційно та отримує зарплату.

Про це заявила пресслужба КСУ у відповідь на інформаційний запит «Укрінформу».

Зазначимо, що нині згідно з указом президента співробітники Управління державної охорони не пускають Тупицького на його робоче місце. Однак у КСУ кажуть, що рішення Зеленського не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного суду. Відповідно він отримує і зарплату в повному обсязі, ідеться в документі.

«… Наразі Тупицький О. М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному суді України запроваджено на період дії карантину», - кажуть у КСУ.

Також там знову наголосили, що Тупицького не можна було відсторонити з посади указом президента.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Напередодні Верховний суд відмовився розглядати відсторонення Тупицького.

Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.