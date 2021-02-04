Санкції проти каналів Медведчука оскаржили у Верховному суді

Раніше нардеп Тарас Козак заявляв, що оскаржуватиме введення санкцій в українських та європейських судах

Верховний суд отримав позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів - 112, NewsOne та Zік. Позови подали двоє громадян України.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

Обидва позови стосуються оскарження указу президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021, яким він ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій.

«Згідно із додатком 2 до рішення РНБО, застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів», - заявили в суді.

Позовам, які надійшли до суду, присвоєно раєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

За даними судового реєстру, один із позовів подав Попков Павло Олександрович. Він просить визнати указ Зеленського протиправним та частково його скасувати. Інформації щодо другого заявника поки немає.

Зазначимо, що юрист з Харківщини Роман Лихачов 4 лютого повідомив «Суспільному», що направив до Верховного Суду позов про визнання незаконним та скасування указу Зеленського про санкції проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів. Лихачов наполягає на тому, що законодавство забороняє накладення санкцій на громадян України, крім тих, які здійснюють терористичну діяльність, а відповідного обґрунтування у рішенні немає. Це не перший позов Лихачова — у 2017 році він намагався оскаржити заборону російських соцмереж, але йому відмовили: позивач не має права оскаржувати указ президента. Це може зробити тільки той, проти кого санкції застосували.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну.

Посли країн «Великої сімки» підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і Zік.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.







