Суд дозволив примусово доставити Павла Вовка на засідання

Детективи нагадали Павлу Вовку, що 3 лютого його чекають у ВАКС на засіданні

Детективи нагадали Павлу Вовку, що 3 лютого його чекають у ВАКС на засіданні

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід на засідання голови окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, де йому мають обрати запобіжний захід у межах справи про захоплення влади.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та пресслужбі ВАКС.

«Сьогодні на засіданні слідчий суддя ухвалив рішення про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду міста Києва», – повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис.

У САП також підтвердили цю інформацію. «Так, клопотання задовольнили», – сказала прес-секретарка прокуратури Ольга Постолюк.

Днями НАБУ намагалося вручити голові ОАСК Вовку клопотання про його відсторонення від посади, але він відмовився його забирати. Також детективи нагадали йому, що 3 лютого Вовка чекають в ВАКС на засіданні.

Наприкінці грудня 2020 року детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Також нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.