Сільвіо Берлусконі госпіталізували до лікарні

84-річний італійський політик, який восени 2020 року перехворів на коронавірус, вже не вперше лягає до лікарні

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі 26 серпня госпіталізували в лікарню Мілана. Відомо, що здоров’я політика перевірять через наслідки перенесеного коронавірусу. Про це повідомляє rainews.

84-річний італійський політик, який восени 2020 року перехворів на коронавірус, вже не вперше лягає до лікарны для планової перевірки.

Коронавірус у Сільвіо Берлусконі підтвердився 2 вересня 2020 року. Особистий лікар сказав, що його пацієнт заразився під час поїздки на Сардинію. У нього різко підскочила температура, але наступного дня стан покращився.

У ніч проти 4 вересня йому знову стало гірше і політика поклали в лікарню Сан-Раффале, де він перебував 10 днів.

Хвороба не пройшла без наслідків. У 2021 році Берлусконі кілька разів лежав у лікарні: з 6 квітня до 1 травня, а потім знову повернувся в міланську лікарню в середині травня для подальших перевірок.

Раніше у січні цього року Берлусконі екстрено госпіталізували в Монако через проблеми з серцем. У 84-річного політика діагностували серцеву аритмію. Лікар пояснив, що транспортування політика в Італію з Франції було б недоцільним. У вересні 2020 у екс-прем'єра діагностували двосторонню пневмонію через коронавірус. Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.

Раніше повідомлялося, що експрем’єр–міністр Італії Сільвіо Берлусконі приїхав в Сочі на день народження президента РФ Володимира Путіна і подарував йому підковдру із зображенням себе і Путіна.