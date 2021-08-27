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    Влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками

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    Серед бонусів влада також обіцяє безкоштовну каву вакцинованим - Влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками
    Серед бонусів влада також обіцяє безкоштовну каву вакцинованим
    Фото: vmr.gov.ua

    Усі освітяни міста, вакциновані до 1 вересня, отримають премію в 1000 грн

    Влада Івано-Франківська вирішила впровадити додаткові мотивації для вакцинованих від коронавірусу. Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків на сторінці у Facebook.

    «Всі, хто вакцинувався з 1 вересня до 1 жовтня і має картку «Галка» (для проїзду в громадському транспорті по місту), зможуть звернутися до КП «Електроавтотранс» та отримати на «Галку» 100 гривень.

    Також вакциновані у цей період поціновувачі футболу можуть безкоштовно отримати в касах стадіону «Рух» квитків на домашні футбольні матчі МФК «Прикарпаття», – написав Марцинків.

    Мер Івано-Франківська додав, що усі вакциновані освітяни отримують премії. «Нагадаю, що всі освітяни, вакциновані до 1 вересня, отримають премію в 1000 грн.», – зазначив Марцинків.

    Нагадаємо, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.

    Нагадаємо, за даними МОЗ вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей.

    Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

    Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

    Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

    До слова, в Україні закінчуються вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Залишилися тільки препарати для другої дози особам, які зробили перше щеплення раніше.

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    Теги: мер Івано-Франківськ щеплення вакцинація коронавірус
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    Влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками