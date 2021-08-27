Японія призупинила щеплення вакциною Moderna. У ній знайшли невідомі домішки

Близько 180 тис. доз потенційно небезпечної вакцини встигли зробити людям

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в деяких невикористаних дозах вакцини від Covid-19 компанії Moderna Inc були виявлені частки невідомого походження. Про це повідомляє Kyodonews.

Зазначається, що у дозах вакцини було виявлено «маленькі чорні обє’кти» діаметром у декілька міліметрів. Склад невідомої речовини поки не з’ясовано.

Підозрілою виявилася партія з 1, 62 млн доз. Використання цієї партії для вакцинації призупинено до з’ясування обставин.

У 19 з 47 префектур країни встигли зробити щонайменше 180 тис. потенційно небезпечних доз вакцини.

Компанія Moderna, як і японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., яка відповідає за продаж та розповсюдження вакцини в країні, заявили, що не отримували жодних повідомлень щодо питань безпеки.

У самій американській компанії тим часом заявляють, що на постійній основі відстежують та оперативно оцінюють питання про їхню продукцію зі світових ринків, і поки не отримували з Японії зворотного зв’язку щодо неякісної чи небезпечної партії вакцини.

Нагадаємо, в Україні закінчуються вакцини від коронавірусу виробництва Moderna.

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