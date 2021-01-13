Найближчими днями синоптики радять не виходити на вулицю

У Києві вночі 15-16 січня прогнозують до 13-18 градусів морозу

На Закарпатті 14 січня буде ІІІ рівень лавинної небезпеки

В Україні протягом найближчого тижня очікується різке похолодання – температура впаде до -20 °С. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Значне зниження температури синоптики прогнозують 15-16 січня: вночі буде до -12…-18 °С. У північних областях (зокрема, у Київській) подекуди до -21 °С, вдень очікується до -10…-16 °С.

У Гідрометцентрі порадили українцям не виходити на вулицю без потреби.

Такод синоптики попередили, що 13 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).

А ось вже 14 січня в цих регіонах оголосили ІІІ рівень лавинної небезпеки.

« Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори », – йдеться у повідомленні.





У Києві вночі 15-16 січня прогнозують до 13-18 градусів морозу, вдень – до 11-15 градусів морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня. Очільник міста Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти

Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок . Водіїв просять не сідати за кермо.



