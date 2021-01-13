Найближчими днями синоптики радять не виходити на вулицю
На Закарпатті 14 січня буде ІІІ рівень лавинної небезпеки
В Україні протягом найближчого тижня очікується різке похолодання – температура впаде до -20 °С. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Значне зниження температури синоптики прогнозують 15-16 січня: вночі буде до -12…-18 °С. У північних областях (зокрема, у Київській) подекуди до -21 °С, вдень очікується до -10…-16 °С.
У Гідрометцентрі порадили українцям не виходити на вулицю без потреби.
Такод синоптики попередили, що 13 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).
А ось вже 14 січня в цих регіонах оголосили ІІІ рівень лавинної небезпеки.