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    Найближчими днями синоптики радять не виходити на вулицю

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    У Києві&nbsp;вночі 15-16 січня&nbsp;прогнозують&nbsp;до 13-18 градусів морозу - Найближчими днями синоптики радять не виходити на вулицю
    У Києві вночі 15-16 січня прогнозують до 13-18 градусів морозу
    Фото: pixabay

    На Закарпатті 14 січня буде ІІІ рівень лавинної небезпеки

    В Україні протягом найближчого тижня очікується різке похолодання – температура впаде до -20 °С. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Значне зниження температури синоптики прогнозують 15-16 січня: вночі буде до -12…-18 °С. У північних областях (зокрема, у Київській) подекуди до -21 °С, вдень очікується до -10…-16 °С.

    У Гідрометцентрі порадили українцям не виходити на вулицю без потреби.

    Такод синоптики попередили, що 13 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).

    А ось вже 14 січня в цих регіонах оголосили ІІІ рівень лавинної небезпеки.

    «Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори», – йдеться у повідомленні. 

    У Києві вночі 15-16 січня прогнозують до 13-18 градусів морозу, вдень – до 11-15 градусів морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня. Очільник міста Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.
    В Україні сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу.
    Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.
    Теги: Віталій Кличко прогноз погоди снігопад
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