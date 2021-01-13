Закарпаття вкрило снігом. Ускладнений проїзд дорогами (фото)

Протягом доби 13 січня на більшій частині території Закарпатської області очікується значний сніг

Працівники комунальних служб та підрядних організації усувають наслідки снігопаду в Ужгороді – прибирають сніг на площах, автобусних зупинках, пішохідних переходах.

За допомогою спецтехніки розчищають основні магістралі, транспортні кола, підйоми. Роботи розпочали вночі, тривають вони і зараз.

«Укотре наголошуємо водіям, щоб не залишали авто на узбіччях, бо це заважає роботі спецтехніки, просимо також дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу у русі спецтехніці», – зазначили в пресслужбі Ужгородської міськради.

Попри складні погодні умови на Закарпатті забезпечено проїзд усіма дорогами державного значення та міжнародними трасами, усі чотири перевали на в’їздах до області проїздні, дорожники чергують цілодобово. Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Служби автодоріг Закарпатської області Наталя Івченко.

«Станом на ранок 13 січня, попри складні погодні умови, на Закарпатті забезпечено проїзд усіма дорогами державного значення та міжнародними трасами. Усі чотири перевали на в’їздах до Закарпатської області проїздні, дорожники області від учора чергують цілодобово» – сказала Івченко.

Вона повідомила, що ще 12 січня через повідомлення синоптиків про ожеледицю та снігопади дороги в регіоні, особливо в гірській місцевості, почали посипати протиожеледною сумішшю.

На офіційній сторінці Служби автодоріг Закарпатської області є телефон чергового диспетчера, за яким можна цілодобово звертатися у разі виникнення проблем із проїздом.

Протягом доби 13 січня на більшій частині території Закарпатської області очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.