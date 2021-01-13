У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо

Зараз на Харківщині працює 244 одиниці спецтехніки

На Харківщині випало до 15 см снігу

Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Таке рішення пов’язане із погіршенням погодних умов у місті та необхідністю прибирати сніг на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації.

Водночас проїзд автотранспорту забезпечений на усіх автомобільних дорогах загального користування державного значення Харківської області.

Дорожники зазначили, що близько 2:00 з південної частини області зайшов циклон та розпочався снігопад зі східним вітром 15–20 м/с у Лозівському, Красноградському та Ізюмському районах. Опади перейшли в північну частину регіону.

У зв’язку з поривчастим вітром почали відкладатися снігові перемети до 50 см на автомобільних шляхах у Красноградському, Лозівському, Ізюмському, Чугуївському районах.

Товщина снігового покрову по області становить від 5 до 15 см. Інтенсивний сніг йтиме до 14:00. Циклон вийде з області вночі 14 січня.

«Техніка працює у цілодобовому режимі. Виконуються роботи з очищення проїжджої частини від снігу, а також оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення», – зазначили в Укравтодорі.

Пріоритетними трасами є Київ-Харків-Довжанський, Чугуїв-Мілове, Окружна дорога, а також напрямки, які поєднують Харків з районними центрами.

Зараз задіяно 244 одиниці спецтехніки, зокрема 44 навантажувачі та 230 робітників. Залучена додаткова техніка сторонніх підприємств. Для обробки доріг протиожеледними матеріалами протягом доби використано 218 куб. м піщано-соляної суміші та 50 т. технічної солі. Водіїв просять мінімізувати пересування власним транспортом, особливо великоваговим.

Нагадаємо, наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. Сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом. Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів.