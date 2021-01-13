  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо

    • Розсилка
    Зараз на Харківщині працює 244 одиниці спецтехніки - У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо
    Зараз на Харківщині працює 244 одиниці спецтехніки
    Фото: САД у Харківській області

    На Харківщині випало до 15 см снігу

    Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня. Про це повідомили в пресслужбі міської ради. 

    Таке рішення пов’язане із погіршенням погодних умов у місті та необхідністю прибирати сніг на вулично-дорожній мережі із залученням техніки великої механізації.

    Водночас проїзд автотранспорту забезпечений на усіх автомобільних дорогах загального користування державного значення Харківської області. 

    Дорожники зазначили, що близько 2:00 з південної частини області зайшов циклон та розпочався снігопад зі східним вітром 15–20 м/с у Лозівському, Красноградському та Ізюмському районах. Опади перейшли в північну частину регіону. 

    У зв’язку з поривчастим вітром почали відкладатися снігові перемети до 50 см на автомобільних шляхах у Красноградському, Лозівському, Ізюмському, Чугуївському районах.

    Товщина снігового покрову по області становить від 5 до 15 см. Інтенсивний сніг йтиме до 14:00. Циклон вийде з області вночі 14 січня.

    «Техніка працює у цілодобовому режимі. Виконуються роботи з очищення проїжджої частини від снігу, а також оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення», – зазначили в Укравтодорі.

    Пріоритетними трасами є Київ-Харків-Довжанський, Чугуїв-Мілове, Окружна дорога, а також напрямки, які поєднують Харків з районними центрами.

    Зараз задіяно 244 одиниці спецтехніки, зокрема 44 навантажувачі та 230 робітників. Залучена додаткова техніка сторонніх підприємств. Для обробки доріг протиожеледними матеріалами протягом доби використано 218 куб. м піщано-соляної суміші та 50 т. технічної солі. Водіїв просять мінімізувати пересування власним транспортом, особливо великоваговим.

    Нагадаємо, наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами.  Сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом.  Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів. 

    Теги: Харків прогноз погоди Харківщина снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies