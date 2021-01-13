На Київ насуваються сильні морози: як безпечно пережити похолодання

Під час морозу слід одягатися багатошарово і захищайте відкриті ділянки шкіри

У Києві очікуються морози до 18 градусів

З п’ятниці, 15 січня, в Києві очікується значне зниження температури. Про це попередив Український гідрометцентр.

Зокрема, вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18 градусів морозу, вдень – до 11-15 градусів морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Департамент муніципальної безпеки закликає дотримуватись основних рекомендацій під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.

15-17 січня через погіршення погодних умов у Києві скасовується проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.