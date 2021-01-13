Оце так насипало: У Полтаві й досі прибирають сніг (фото)

Зараз у Полтаві також працюють близько 450 двірників

На дорогах Полтави наразі працюють 23 одиниці техніки

У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Якщо раніше сніг був, але залучати снігоприбиральну техніку не доводилося, то сьогодні на дорогах міста без цього не обійтися, пише «Коло».

У боротьбі зі снігом на дорогах Полтави наразі працюють 23 одиниці техніки. Окрім розчистки, активно посипають вулиці, проїзди, тротуари піщано-сольовою сумішшю. Зараз у Полтаві також працюють близько 450 двірників.

Комунальний транспорт у місті поки що їздить за графіком, у звичайному режимі. Обмежень немає на маршрутах, де працюють автобуси та тролейбуси підприємства «Полтаваелектроавтотранс».

На околиці міста (центральні вулиці, де курсує транспорт) снігоприбиральна техніка приїхала десь об 11 годині. Наразі там активно чистять дороги.

Щодо боротьби зі снігом в межах Полтавщини, то Служба автомобільних доріг у Полтавській області повідомила, що майже 100 одиниць техніки та 116 осіб задіяно для ліквідації наслідків негоди. Підрядні організації працюють на всіх автодорогах державного значення.

Нагадаємо, наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. Сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом. Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.